Roger Schmidt já identificou os problemas que a equipa tem sentido nos últimos jogos do Benfica. O alemão exigiu aos jogadores, nos últimos dias, maior intensidade e velocidade, sabe o CM.



O treinador não considera que as suas escolhas sejam o motivo para o empate (2-2) com o V. Guimarães e pela vitória magra (2-1, com exibição pouco atrativa) diante do Toulouse para a Liga Europa.









