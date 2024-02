Roger Schmidt não está incomodado com as críticas dos adeptos à prestação do Benfica no último jogo com o Toulouse, desagradados principalmente com as exibições de João Mário e Kokçu.



Segundo apurou o CM, o técnico vai manter as apostas nos jogadores, pese embora possa fazer alterações na lógica de dar descanso à equipa, face ao elevado número de jogos em poucos dias.









Ver comentários