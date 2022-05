Roger Schmidt já assinou contrato com o Benfica. O treinador alemão chegou esta terça-feira a Lisboa acompanhado pela mulher.Recorde-se que Schmidt falou à comunicação social na chegada ao aeroporto Humberto Delgado: "Estou muito feliz por estar aqui hoje, fazer parte do Benfica e trabalhar nesta linda cidade e país. Aprecio muito o facto de as pessoas acreditarem em mim e claro que vou dar o meu melhor para trabalhar arduamente com a minha equipa, os jogadores e jogar bom futebol para sermos bem sucedidos. É um dos melhores clubes do Mundo, se amamos futebol, amamos o Benfica", referiu