Roger Schmidt está apostado em proteger Grimaldo e evitar que o anúncio oficial da sua saída do Benfica no final da época prejudique a equipa para o dérbi de domingo com o Sporting, que pode ser decisivo nas contas do título.



A semana de preparação para o duelo em Alvalade arrancou na terça-feira e a equipa técnica teve especial cuidado com o espanhol, de forma a evitar que as críticas de que tem sido alvo, assim que o Bayer Leverkusen anunciou a contratação, não prejudiquem o seu momento de forma.









