Roger Schmidt ficou bastante agradado com a exibição de Morato como lateral-esquerdo no dérbi com o Sporting. Por isso tenciona mantê-lo na posição adaptada nos próximos jogos, sabe o CM.



Após o final do jogo na Luz, que o Benfica venceu por 2-1 nos descontos, o técnico dirigiu-se ao brasileiro para o elogiar.









Ver comentários