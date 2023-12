“Estava nas nossas mãos manter o primeiro lugar. Mas o campeonato é uma corrida longa, não um sprint. Melhorámos, mas não marcámos. Temos de aceitar o 0-0 e aprender”, disse este domingo Roger Schmidt na flash interview.









O alemão disse ter identificado o “problema” da equipa. “Precisávamos de marcar e não marcámos. Sexta-feira [Farense] teremos nova oportunidade para vencer”, disse.

O técnico reconheceu ainda que o adversário começou bem e que a sua equipa precisou de 10/12 minutos para entrar no jogo. Questionado sobre se o empate foi justo, Schmidt minimizou: “Não interessa. Queríamos ganhar e podíamos ter ganho”. Justificou ainda a substituição de Florentino e João Neves com a necessidade de “dar mais energia à equipa”. O técnico não fez a conferência no final do jogo, por não haver tradutor, segundo explicou um funcionário do Moreirense.