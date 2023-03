Florentino está em risco de falhar o clássico com o FC Porto para a Liga (dia 7 de abril) caso veja um cartão amarelo, no domingo, no jogo com o Rio Ave. Contudo Roger Schmidt não vai abdicar do único jogador que esteve em todos os 44 jogos oficiais do Benfica nesta temporada.



O técnico entende que o próximo jogo é o mais importante e não poupa a pensar no encontro com o rival do Norte, apurou o Correio da Manhã.









