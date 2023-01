Roger Schmidt está convicto de que o Benfica vai ser campeão nacional. Prova disso é que, quando questionado sobre a continuidade de Otamendi no clube, o técnico respondeu: “Tenho a certeza de que vai ser campeão no Benfica no verão.” Otamendi está em final de contrato e tem sido associado ao River Plate (Argentina) nos últimos dias.









