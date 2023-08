“És tu e mais dez.” Com esta frase, Roger Schmidt motivou Rafa para o excelente arranque de época do avançado do Benfica. Ao ponto de ser o jogador mais determinante da equipa até ao momento.



Segundo apurou o CM, a conversa entre o jogador de 30 anos e o treinador aconteceu durante a pré-temporada. Rafa, que termina contrato com o Benfica no final desta época e ainda não renovou, andava com esse assunto a ocupar-lhe a mente.









