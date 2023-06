As propostas que até ao momento chegaram ao Benfica por Gonçalo Ramos, por estarem aquém do que a SAD pretende, estão a jogar a favor das pretensões de Roger Schmidt. O treinador já fez saber a Rui Costa que gostava de continuar com o jogador no plantel para 2023/24. Mais do que isso, vê nele um jogador nuclear na estratégia e nas dinâmicas da equipa.









