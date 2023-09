A campanha do Benfica na Champions em 2022/2023 foi boa, mas entre as águias ficou a sensação que se podia ter ido mais além. O Inter Milão foi o carrasco da equipa de Roger Schmidt nos quartos de final e agora voltam a cruzar-se no caminho.

Adversários do Benfica



Nesses dois jogos, contra o finalista vencido da última edição da Champions, o Benfica perdeu em casa 2-0 depois de ter cometido erros e de ter pecado na finalização, enquanto em Milão o jogo terminou empatado 3-3.









