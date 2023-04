Roger Schmidt não vai fazer poupanças em Barcelos, apesar de ter o trio Otamendi, António Silva e Grimaldo em risco de falharem a partida com o Sp. Braga, caso vejam mais um cartão amarelo.



O treinador do Benfica não quer facilitar no jogo de sábado com o Gil Vicente, depois de a equipa ter evidenciado um abaixamento de forma com reflexos naturais nos resultados e na classificação.









Ver comentários