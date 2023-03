Roger Schmidt tomou providências para lidar com a paragem do campeonato, apurou o CM. Tal deve-se ao receio de que o Benfica volte a ceder no regresso à competição após uma longa pausa.



Esta temporada, as águias já tiveram três períodos sem competir durante um mínimo de 12 dias. E das três vezes não venceram no regresso.









