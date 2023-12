Roger Schmidt rejeita cenários sobre as possíveis vendas de António Silva e João Neves no próximo mês de janeiro e esta quinta-feira descansou os adeptos do Benfica: “Não queremos deixar sair ninguém. Além disso, ninguém quer sair.”



O técnico, na antevisão do jogo desta sexta-feira com o Famalicão, na Luz, abordou a questão do mercado de transferências.









Ver comentários