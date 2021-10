O Sporting reúne este sábado os sócios, numa Assembleia Geral, para votar as contas do clube de 2019/20 e 20/21, que foram reprovadas em setembro.A reunião teve início minutos após as 11h00 e, antes de entrar, Rogério Alves apelou aos sócios uma discussão "com serenidade e votem com liberdade".Frederico Varandas recusou falar à CMTV à entrada da Assembleia Geral.