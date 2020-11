Chegou! Rogério Ceni já está no Rio de Janeiro para assumir o Flamengo #gefla pic.twitter.com/pI3YcyqKtN — Cahê Mota (@cahemota) November 10, 2020

O antigo guarda-redes e atual treinador do Fortaleza, Rogério Ceni, está perto de assinar contrato como novo técnico do Flamengo após o despedimento de Domènec Torrent.O Flamengo prepara-se para contratar o treinador sensação que levou o Fortaleza a atingir vários resultados inéditos nas várias provas brasileiras. Rogério Ceni é considerado um dos treinadores com mais potencial no Brasil.O técnico foi filmado a chegar ao Aeroporto no Rio de Janeiro com vários elementos ligados ao Flamengo.