Rolo compressor Sp. Braga

O Sp. Braga recebeu este domingo o Marítimo e goleou por 5-0 graças a uma exibição bem conseguida, principalmente na segunda metade. A equipa de Artur Jorge, neste início de campeonato, mostra uma grande veia goleadora e, à terceira jornada, leva já onze golos marcados.









No extremo oposto está a equipa de Vasco Seabra. O Marítimo sofreu a terceira derrota consecutiva e mostrou grande permeabilidade defensiva: 12 golos sofridos em três jornadas.

Os bracarenses entraram mais acutilantes e, decorridos poucos minutos, Vitinha inaugurou a partida. O Sp. Braga manteve o ritmo de jogo, deixando pouca margem de manobra aos ilhéus.









Leia também Benfica admite deixar cair Ricardo Horta. Rui Costa sente-se traído Ainda assim, a equipa de Vasco Seabra reorganizou-se e conseguiu levar a bola até perto da baliza de Matheus. No entanto, o vento soprava para o lado dos arsenalistas e, já na reta final da primeira parte, Iuri Medeiros aumentou a vantagem no marcador para 2-0.

Na segunda metade, o Sp. Braga entrou com vontade de resolver o jogo em definitivo. Os golos acabaram por surgir naturalmente e chegou-se ao 5-0 com facilidade. Banza, Abel Ruiz e Rodrigo Gomes disseram presente e contribuíram para a goleada com que os minhotos brindaram os insulares.

horta ovacionado apesar da má exibição



Com a transferência para o Benfica cada vez mais distante, Ricardo Horta voltou este domingo a jogar na Pedreira, depois do que pareceu uma despedida na 1.ª jornada. O internacional fez uma exibição fraca, mas, mesmo assim, quando foi substituído aos 66 minutos, foi ovacionado de pé pelos adeptos arsenalistas enquanto deixava o relvado.