A Roma, de José Mourinho, perdeu este domingo em casa do Veneza, por 3-2, naquele que foi o terceiro jogo consecutivo sem vencer. Uma derrota que faz aumentar a contestação ao treinador português.









O Veneza colocou-se em vantagem por Mattia Caldara (3’), mas a Roma deu a volta ao marcador ainda antes do intervalo com golos de Eldor Shomurodov (43’) e Abraham (45’+1).

Na segunda parte, os venezianos arrancaram para a vitória com golos de Mattia Aramu (65’ g.p.) e de David Okereke (74’).





“É difícil dizer mal. Para mim, a história do jogo foi a nossa capacidade ofensiva. Criámos muitas chances. Tivemos uma facilidade tremenda em chegar à frente. Os avançados movimentaram-se bem, é difícil comentar o facto de termos marcado apenas dois golos”, disse José Mourinho, que criticou depois a equipa de arbitragem por ter mostrado vários cartões amarelos e pela existência de um possível fora de jogo no terceiro golo: “Tenho de me proteger e ficar com os meus sentimentos, não vou dizer nada.” O técnico criticou ainda as carências no plantel: “Fizemos algumas contratações como reação a saídas. Não temos dois jogadores por posição.”