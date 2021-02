Roma de Paulo Fonseca encontra Shakhtar de Luís Castro: todos os duelos dos 'oitavos' da Liga Europa

O sorteio para os oitavos-de-final da Liga Europa decorreu esta sexta-feira, em Nyon, na Suíça.



A Roma de Paulo Fonseca, responsável pelo afastamento do Sp. Braga na eliminatória anterior, vai agora medir forças com o Shakhtar Donetsk de Luís Castro. O Tottenham de José Mourinho defronta o Dínamo Zagreb enquanto o Olympiacos de Pedro Martins tem encontro marcado com o Arsenal, nada mais, nada menos do que o 'carrasco' do Benfica.

De resto, destaque também para o duelo que opõe o Manchester United de Bruno Fernandes ao Milan de Diogo Dalot e Rafael Leão. Grandes encontros em perspetiva.



Os jogos que vão ocorrer entre os dias 11 e 18 de março vão ser os seguintes:



Ajax - Young Boys



Dínamo Kiev - Villarreal



Roma - Shakhtar Donetsk



Olympiacos - Arsenal



Dínamo Zagreb - Tottenham



Manchester United - Milan



Slavia Praga - Rangers



Granada - Molde