Roma despede o CEO após investigação por alegada fraude em transferências

A Roma, equipa orientada pelo português José Mourinho, anunciou esta segunda-feira, num curto comunicado, o despedimento "com efeitos imediatos" do CEO Pietro Berardi, uma decisão tomada dias após serem apreendidos documentos do clube como parte de uma investigação sobre possíveis irregularidades em transferências de jogadores - foi aberto um inquérito por parte da procuradoria de Roma sobre alegadas vendas ou compras inflacionadas.



"A Roma informa que os órgãos sociais competentes decidiram pôr termo, com efeitos imediatos, a todas as relações entre Pietro Berardi, o clube e as sociedades pertencentes ao Grupo. O clube deseja a Pietro o melhor para o futuro", pode ler-se na curta nota publicada no site e nas redes sociaisi do clube, sem esclarecer o real motivo que levou à saída do dirigente.

Pietro Berardi assumiu a posição no clube em outubro de 2021, cinco meses depois de José Mourinho ser anunciado como novo treinador da equipa principal.



A Roma é atualmente 3.ª classificada da Serie A, atrás de Lazio (2.º) e Nápoles (1.º).