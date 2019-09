Roma garante empréstimos de Kalinic e Mkhitaryan

A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, anunciou esta segunda-feira a contratação dos futebolistas Henrikh Mkhitaryan e Nikola Kalinic, do Arsenal e do Atlético de Madrid, respetivamente, por empréstimo de uma temporada.O emblema italiano informou, através do sítio oficial na internet, que a cedência do avançado croata Kalinic teve um custo de dois milhões de euros, com a opção de a transferência se tornar permanente no final da temporada, mediante o pagamento de outros nove milhões de euros.Já o médio arménio Mkhitaryan custou três milhões de euros, sem opção de compra, e é mais uma opção para o conjunto de Paulo Fonseca, que este ano disputa o grupo J da Liga Europa, juntamente com os alemães do Borussia Monchengladbach, dos turcos Basaksehir e dos austríacos Wolfsberger.