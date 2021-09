A Roma esteve até aos últimos instantes do fecho do mercado a tentar garantir o médio Sérgio Oliveira.Ao que o CM apurou, o negócio não avançou porque os romanos não chegaram ao valor exigido pelo FC Porto. O jogador tinha a esperança e o desejo de ser treinado por José Mourinho, mas as divergências financeiras entre os dois emblemas inviabilizaram a transferência no último dia do mercado.