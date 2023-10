FC Porto 0-0 Portimonense - Já rola a bola no Dragão

À partida para este encontro, os dragões ocupam o quarto lugar do campeonato, com 16 pontos, os mesmos do Sp. Braga, que já jogou nesta jornada, tendo vencido o Rio Ave no sábado. Por sua vez, o Portimonense ocupa a 11.ª posição, com 8 pontos conquistados.

Na bancada a assistir à partida estão observadores do Estrela da Amadora, Atalanta (Itália), Leicester (Inglaterra) e Monaco (França).

Diogo Costa, João Mário, Zé Pedro, David Carmo e Wendell; Baró, Alan Varela, Nico e Pepê; Taremi e Evanilson.

Cláudio Ramos; Jorge Sánchez, Eustáquio, Iván Jaime, André Franco, Francisco Conceição, Galeno, Danny Namaso e Toni Martínez

Vinicius, Jasper, Carlinhos, Dener, Seck, Ronie Carrillo, Filipe Relvas, Guga, Alemão, Pedrão e Hélio.

João Victor, Ricardo Sousa, Paulinho, Lucas Ventura, Kim, Igor Formiga, Rildo Filho, Alcobia, Zinho.

O FC Porto recebe este domingo o Portimonense em partida da 8.ª jornada da Liga Betclic.Consulte as opções de Sérgio Conceição para a partida, bem como as escolhas de Paulo Sérgio.