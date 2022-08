Ronaldo ainda se encaixa no Manchester United? Treinador diz que sim

O novo treinador do Manchester United, Erik Ten Hag, disse que Cristiano Ronaldo ainda faz parte dos planos para esta época, apesar de ter deixado o craque português fora da equipa titular, na vitória por 2-1 contra o Liverpool.



Ten Hag optou por colocar Marcus Rashford e Jadon Sancho na linha da frente, os goleadores da noite que asseguraram a primeira vitória do treinador holandês à frente do United. Ronaldo entrou como substituto ao minuto 86, mas não foi capaz de causar impacto durante a sua participação.





Quando foi questionado se o jogador de 37 anos ainda se encaixava no estilo de jogo da equipa, Ten Hag assegurou os jornaistas: "Acredito que sim. Durante a sua carreira demonstrou-o várias vezes". O treinador ainda assegurou que a idade de Ronaldo não o preocupa.

Ronaldo não foi o único jogador da equipa do United a começar no banco depois da derrota por 4-0 contra o Brentford, também o capitão Harry Maguire, Luke Shaw e Fred começaram de fora.





Ten Hag justificou que as mudanças faziam parte do plano de jogo para enfrentar o Liverpool. "Temos uma equipa, temos uma forma de jogar, um estilo, mas também um plano de jogo e é necessário entender qual a melhor abordagem a cada jogo, e foi isso que fizemos hoje"."Neste jogo escolhemos estes jogadores, mas no sábado (em Southampton) pode ser diferente. Temos muitos jogos para disputar e, por isso, se criarmos uma equipa dentro e fora do plantel e nos mantivermos juntos, podemos conquistar muito. Estou convencido disso".