Ronaldo apostou que vai ser melhor marcador quando estava a 11 golos de Messi

Avançado do Real Madrid conta 22 golos no campeonato espanhol e já só está a três do argentino.

10:02

A 28 de outubro do ano passado, na 10.ª jornada da liga espanhola, Lionel Messi chegou aos 12 golos, confirmando uma eficácia impressionante que o lançou na liderança da lista de melhores marcadores com vantagem folgada sobre aquele que é o seu maior rival, Cristiano Ronaldo.Nessa mesma altura da temporada, o internacional português somava apenas um golo, marcado ao Getafe (8.ª ronda), contra a dúzia do argentino do Barcelona, mas fez uma aposta arriscada com os companheiros de equipa."Terminarei [a época] como Pichichi", garantiu Ronaldo no balneário dos merengues, segundo revelou o jornalista José Ramón de la Morena, no programa 'El Transistor' que passa na estação de rádio espanhola Onda Cero.O jornalista espanhol destacou a autoconfiança do capitão da Seleção Nacional numa altura em que estava em desvantagem de 1 para 12 golos face a Messi, determinante para o recuperar para a atual situação de 22 para 25, numa temporada em que esteve fora as quatro primeiras jornadas devido a castigo.Se a cadência de Ronaldo continuar assim --, Messi tem sérios motivos para ficar preocupado: nas últimas oito jornadas - e ficou fora em dois jogos (Leganés e Espanyol), para descansar - o extremo português fez 14 golos.1. Lionel Messi (Barcelona), 25 golos2. Cristiano Ronaldo (Real Madrid), 223. Luis Suárez (Barcelona), 214. Antoine Griezmann (Atlético Madrid), 175. Christian Stuani (Girona), 176. Iago Aspas (Celta Vigo), 167. Maxi Gómez (Celta Vigo), 148. Rodrigo (Valencia), 13 e Willian José (Real Sociedad), 1310. Simone Zaza (Valencia), 12