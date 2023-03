Ronaldo bisa em nova goleada

Missão mais do que cumprida no segundo jogo de Roberto Martínez à frente de Portugal. Nova goleada sem sofrer golos e liderança isolada no grupo. Além disso houve qualidade, bons golos e novo bis do capitão Cristiano Ronaldo.Se se esperava um adversário mais complicado em relação ao Liechtenstein, os primeiros minutos da partida acabaram por desmentir tudo isso e também os receios do selecionador. Portugal entrou bem com três mudanças face ao último jogo.Não mexeu nas peças da frente e foram elas que atropelaram o adversário no primeiro tempo. Primeiro foi Ronaldo, à matador, a dar vantagem a Portugal. Depois Félix num cabeceamento vitorioso. O terceiro voltou a surgir num lance aéreo agora por Bernardo Silva, a passe de João Palhinha. Tudo isto ainda antes dos 20 minutos. Diante de um adversário que não estacionou o autocarro, Portugal viria a dilatar o marcador por Ronaldo, em mais uma boa jogada coletiva que fez sorrir Roberto Martínez no banco de suplentes.Sem nada a perder, o Luxemburgo desmontou a linha de cinco defesas e, após o intervalo, surgiu mais atrevido a criar alguns sustos para Rui Patrício. A lentidão apoderou-se da equipa portuguesa que passou a guardar a bola sem criar grandes chances de perigo.Roberto Martínez sentiu essa lentidão e deu sangue novo à equipa. Rafael Leão entrou a toda a velocidade e Otávio foi o expoente máximo da eficácia: praticamente na primeira vez que tocou na bola fez de cabeça (mais um) o 5-0. Rafael Leão também quis deixar marca. Primeiro, conquistou um penálti, que viria a falhar. Mas antes dos 90’ marcou mesmo, numa boa jogada individual.Após os primeiros testes, a seleção parece mais fresca. Dedo do selecionador? Parece que sim, mas em junho tiram-se as dúvidas com rivais mais qualificados.Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, e António Costa, primeiro-ministro, marcaram presença nas bancadas do estádio do Luxemburgo."Não há lufada de ar fresco nenhuma. É só um período de transição. O ambientesempre foi bom", disse Bruno Fernandes rejeitando as palavras de CR7 que tinha dito que agora se respira melhor."Estou muito satisfeito. É importante recordar que a atitude dos jogadores é a parte mais importante. Também era importante ter intensidade desde o início, jogar como uma equipa. Fizemos isso, com seis golos e ainda com um penálti falhado. Valorizo muito manter a nossa baliza a zeros. Mas temos de trabalhar muito para melhorar", disse Roberto Martínez. O selecionador falou ainda de Cristiano Ronaldo: "É muito importante, tem uma experiência única a nível internacional."Nova goleada e sem sofrer golos. A era Martínez está a ser marcada pela eficácia e pela intensidade. Liechtenstein e Luxemburgo são acessíveis mas Portugal nunca tirou o pé do acelerador.Algum excesso de confiança mas também maior acutilância do Luxemburgo levaram Portugal a um adormecimento após o intervalo. Mais trabalho do que inicialmente estava previsto.Bem no plano disciplinar quando os jogadores do Luxemburgo começaram a abusar nas faltas duras sobre os jogadores lusos. Bem ao invalidar golo de Danilo por fora de jogo. E no penálti para Portugal.