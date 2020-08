Ronaldo de luxo não chegou à Juventus para eliminar o Lyon na Liga dos Campeões

Manchester City e Lyon marcaram esta sexta-feira encontro nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao eliminarem Real Madrid e Juventus, respetivamente, apesar de Cristiano Ronaldo ter estado perto de operar o 'milagre' em Turim.

O 'número 7' da Juventus ainda alimentou o sonho da presença em Lisboa, palco dos quartos de final, depois de o Lyon ter marcado muito cedo, logo aos 12 minutos, pelo internacional holandês Memphis Depay, o que obrigava a 'vecchia signora' a ter de marcar três golos e não sofrer mais nenhum para se qualificar, pois perdeu por 1-0 em França.

A tarefa afigurava-se quase impossível, atendendo ao futebol lento, previsível e sem criatividade da Juventus, lacunas que tem evidenciado exuberantemente no campeonato italiano, agravadas pela ausência do argentino Paulo Dybala, que vinha de uma lesão muscular e ficou no banco de suplentes.

À beira do intervalo, aos 43 minutos, Cristiano Ronaldo estabeleceu o empate, o que era fundamental para manter viva a chama do apuramento, na marcação de um penálti, por braço na bola de Depay, na sequência de um livre direto batido pelo médio bósnio Miralem Pjanic.

Na segunda parte, o cariz do jogo não se alterou, mas eis que aparece Cristiano Ronaldo a 'tirar um coelho da cartola' a meia hora do fim, com um remate de pé esquerdo, inesperado, de fora da área, um grande golo, ao qual o compatriota Anthony Lopes, guarda-redes do Lyon, apenas conseguiu desviar a bola para o poste, antes de entrar.

Tempo não faltava a Juventus para consumar a reviravolta, mas sentia-se que só seria possível se Cristiano Ronaldo tivesse outro rasgo de talento, que não veio a acontecer, mesmo depois de Maurizio Sarri, em desespero, ter lançado Paulo Dybala, aos 70 minutos, mas este ressentiu-se da lesão e, aos 84, foi forçado a abandonar o campo.