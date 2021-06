Cristiano Ronaldo não escondeu a profunda desilusão com a eliminação do Europeu. Após a derrota (0-1) com a Bélgica, ainda dentro das quatro linhas, atirou a braçadeira de capitão ao relvado e não foi com os colegas agradecer o apoio dos adeptos que estavam nas bancadas do La Cartuja. Na noite de domingo, na deslocação entre o estádio e o hotel em Sevilha, tal como esta segunda-feira na chegada a Lisboa, o semblante esteve sempre carregado.