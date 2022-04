Cristiano Ronaldo quebrou mais uma barreira. Aos 37 anos e a cumprir a sétima época no futebol inglês, estreou-se a vencer o prémio para o melhor golo do mês na Premier League. Um registo que causa estranheza apenas pelo facto de nunca antes ter acontecido.









A distinção, referente a março, coroa um lance ocorrido no jogo do Manchester United frente ao Tottenham, referente à 29ª jornada, e ganho pelos red devils, por 3-2. Nesse encontro, Ronaldo esteve ao seu melhor nível e apontou os três golos. O que mereceu o prémio foi precisamente o que abriu caminho para o hat trick, um potente remate de fora da área, depois de tirar um adversário do caminho, que bateu de forma inapelável o guarda-redes Lloris.

Na corrida estavam também Rúben Neves (Wolverampton), Reece James (Chelsea), Cucho Hernández (Watford), Gabriel Martineli (Arsenal), Bruno Guimarães (Newcastle), Kai Havertz (Chelsea) e Timothy Castagne (Leicester).





O prémio de melhor jogador do mês foi para Harry Kane (Tottenham). O espanhol Mikel Arteta (Arsenal) foi eleito treinador do mês.



Espanhóis falam de azia







Leia também Everton vence e junta-se provisoriamente ao grupo de líderes da Premier League Uma estação televisiva espanhola (Deportes Cuatro) fez um registo das ações de Ronaldo no jogo de Portugal frenteà Macedónia do Norte e garante que apesar da vitória por 2-0 o jogador ficou frustrado e com azia por não ter marcado.

Rangnick revoltado



Ralf Rangnick, treinador do Man. United, saiu em defesa de Maguire, capitão de equipa, por este ter sido assobiado por adeptos quando o seu nome foi anunciado antes do jogo Inglaterra-Costa do Marfim (3-0). “É incompreensível”, disse.