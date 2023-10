Ronaldo e Ramos juntos no ataque: Veja o onze de Portugal para o jogo com a Eslováquia

Portugal defronta esta sexta-feira a Eslováquia, a partir das 19h45, em jogo da fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024, num encontro em que a Seleção Nacional poderá desde já garantir a qualificação para a fase final da competição a realizar na Alemanha. Estas são as opções iniciais de Roberto Martínez para a partida desta noite no Estádio do Dragão.: Diogo Costa; João Cancelo, António Silva, Rúben Dias e Diogo Dalot; João Palhinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; Rafael Leão, Cristiano Ronaldo e Gonçalo RamosSuplentes: A designar.Suplentes:Sigao jogo em direto.