Ronaldo eleito melhor jogador da Juventus pelos adeptos em 2020/21

O avançado internacional português Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor futebolista da Juventus pelos adeptos na época 2020/21, anunciou esta segunda-feira o clube italiano.

"Os prémios finais para os nossos jogadores, votados pelos adeptos (...), estão aqui. (...) Os votos acumulados da temporada determinaram Cristiano Ronaldo como jogador do ano, após terminar também como melhor marcador da liga", informa uma nota publicada no sítio oficial da 'Juve' na Internet.

A equipa de Turim acabou no quarto lugar na Série A, num ano aquém das expectativas, no qual o 'capitão' da seleção portuguesa, de 36 anos, fez 36 golos em 44 jogos, 29 dos quais no campeonato, consagrando-se como melhor marcador da prova.