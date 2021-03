Ronaldo homenageado por 770 golos em dia de derrota da Juventus

Cristiano Ronaldo perdeu (0-1) este domingo em casa com o Benevento para a Liga italiana, mas antes foi homenageado pela Juventus por ter marcado 770 golos na carreira.O craque recebeu uma camisola com a inscrição, nas costas, do número de tentos que apontou, cuja sigla GOAT (‘Greatest of all Time’) significa o melhor de todos os tempos. O presente foi-lhe entregue por Andre Agnelli, presidente da Juve, que somou a segunda derrota em casa na prova. Adolfo Gaich (69’) fez o golo do Benevento.Apesar do desaire, Fabio Paratici, diretor desportivo da Juventus garantiu que CR7 continua a fazer parte do projeto: "É o melhor jogador do Mundo e vai continuar connosco".