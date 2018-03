Saiba quem são os vencedores das Quinas de Ouro 2018

Evento tem como objetivo premiar os portugueses que se destacaram nas áreas do futebol, futsal e futebol de praia.

20:35

Marcelo Rebelo de Sousa

Jogador sub-21 revelação do ano: Gonçalo Guedes

Jogadora sub-21 revelação do ano: Ana Capeta Ana Capeta

Equipa do ano feminina: Seleção Nacional Seleção Nacional

Francisco Neto

Jogadora de futebol feminino: Ana Borges Ana Borges

Leonardo Jardim

João Tralhão

Nuno Manta



Prémio Prestígio/Carreira: Fernando Peyroteo



Onze da Liga Feminina: Rute Costa, Matilde Fidalgo, Carole Costa, Mariana Azevedo, Joana Marchão, Fátima Pinto, Dolores Silva, Tatiana Pinto, Ana Borges, Diana Silva e Andreia Norton



Onze da Segunda Liga: Ricardo Ribeiro, Diogo Dalot, Bura, Rúben Dias, José Gomes, Chiquinho, Paulinho, Fede Varela, Carlos Vinicius, Pires e Galeno



Onze da Primeira Liga: Rui Patrício, Nélson Semedo, Coates, Felipe, Alex Telles, Danilo Pereira, William Carvalho, Pizzi, Gelson Martins, Jonas e Brahimi



Árbitro do ano 1.ª categoria: Jorge Sousa



Árbitro assistente do ano 1.ª categoria: Rui Licínio



Árbitra do ano Liga Feminina: Catarina Campos



Árbitro do ano Campeonato de Portugal: Rui Soares



Árbitro do ano Liga Sport Zone: Cristiano Santos

Madjer



Treinador do ano de futebol de praia: Mário Narciso



Prémio Escolar: Os Afonsinhos



Prémio Universitário: Universidade Beira Interior



Prémio Futebol Inclusivo: Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência



Ordem de Mérito da Presidência da República aos campeões da Europa de futsal

Os vencedores da gala Quinas de Ouro já começaram a ser revelados. Saiba aqui quem é que ganhou:MourinhoRicardinhoAna AzevedoBruno FernandesNuno DiasCristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez foram dos primeiros a chegar à Gala Quinas de Ouro 2018 que se realiza, esta segunda-feira, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, e tem por objetivo premiar os portugueses que se destacaram nas áreas do futebol, futsal e futebol de praia no ano de 2017.Ceferin estará presente no evento, em representação da UEFA, numa cerimónia que será marcada pela apresentação dos equipamentos oficiais da seleção lusa para o Mundial2018, a serem estreados nos particulares de preparação para a competição.O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, marcará também presença na terceira edição da gala.A gala, que será transmitida pela RTP1 a partir das 21h00 horas, será apresentada por Pedro Pinto, Andreia Matos e Sónia Araújo e contará com momentos musicais protagonizados por April Ivy, Diogo Piçarra, Jimmy P. e Richie Campbell.