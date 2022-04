Ronaldo marca pelo Manchester United e evita derrota caseira ante o Chelsea

Um golo do internacional português Cristiano Ronaldo evitou esta quinta-feira a derrota do Manchester United na receção ao Chelsea (1-1), num encontro antecipado da 37.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Em Old trafford, depois de um primeiro tempo sem golos, os 'blues' adiantaram-se no marcador pelos 'pés' do lateral espanhol Marcos Alonso, aos 60 minutos, mas Cristiano Ronaldo (62) apareceu, logo de seguida, a restabelecer a igualdade, após um passe de classe do médio sérvio Matic.

Além de Ronaldo, foram titulares nos 'red devils' o defesa Diogo Dalot e o médio Bruno Fernandes.

Com esta igualdade, o United prossegue no sexto posto, com 55 pontos, a três do Tottenham (quinto) e cinco do Arsenal (quarto), ambos com dois jogos por disputar.

Já o Chelsea, segue no último lugar do pódio, com 66, contra os 80 do líder isolado Manchester City e 79 do segundo posicionado Liverpool.