A seleção nacional volta este domingo a jogar mas Cristiano Ronaldo já está de férias. O capitão da equipa das quinas foi dispensado pelo selecionador Fernando Santos e é um dos três ausentes do grupo disponível para o encontro de mais logo (19h45) em Genebra, com a Suíça, referente à quarta jornada do Grupo A2 da Liga das Nações. Ou outros dois são João Moutinho e Raphael Guerreiro.









O trio já não treinou este sábado, pelo que terá sido dispensado após o jogo com a República Checa, na quinta-feira, ou então na sexta-feira. “É uma questão normal de gestão. Foi pensada ao longo deste percurso e destes jogos que realizámos. Não fazia muito sentido ter 26 jogadores a viajar para a Suíça, quando só 23 podem ir para o banco”, explicou este sábado Fernando Santos no lançamento do jogo deste domingo.

O selecionador nacional revelou depois que Nuno Mendes tem lugar garantido no onze (o que era expectável face à ausência de Guerreiro) e que o guarda-redes Rui Patrício está de volta à baliza. Deixou ainda claro que, para além da natural rendição de Ronaldo e das antes citadas, irão ocorrer mais mudanças. “Todos têm correspondido em pleno. Chegar ao fim de uma época e estarem aqui estes jogadores com esta alegria dá-me tranquilidade total e aos portugueses o maior orgulho”, salientou o responsável técnico da formação das quinas.



pormenores



CR7 fez 49 jogos



Cristiano Ronaldo fez nesta época 49 jogos oficiais: 39 por clubes (1 pela Juventus e 38 pelo Manchester United) e mais dez com a camisola da seleção nacional. Marcou 32 golos (24 pelo Manchester United) e 8 pela Seleção).





Rúben Neves



“O Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do Mundo, é sempre bom jogar com ele, mas tenho a certeza de que todos estamos preparados para jogar e ajudar a Seleção a conquistar os três pontos”, disse este sábado Rúben Neves sobre a ausência do camisola 7. O jogador do Wolver- hampton luta pela titularidade no jogo deste domingo com Palhinha, a quem deixou muitos elogios.