Ronaldo notificado para ir a tribunal no caso de alegada violação a Mayorga

Nove meses depois da abertura do processo, em que é acusado de violação anal por Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo foi notificado para depor em tribunal. A notícia foi este sábado avançada pelo site TMZ, e mais tarde confirmada pela agência France Press, dando conta de que o internacional português terá recebido os documentos oficiais antes de ir de férias para a Grécia, onde tem estado nos últimos dias com a família.Os advogados da norte-americana andavam há vários meses a tentar encontrar a morada do craque, num processo que se revelou complicado e que ‘obrigou’ a defesa de Mayorga a mudar o processo do Tribunal Distrital de Clark County, no Nevada, para o Tribunal Federal.Segundo apurou o Correio da Manhã, Leslie Stovall, que defende Mayorga desde o início do processo, fez várias tentativas para notificar o jogador de 34 anos, mas todas elas em vão.A equipa de advogados da antigo modelo chegou mesmo a contratar dois solicitadores em Itália - um para entregar a notificação, outro para filmar o momento, como prova de que esta tinha sido entregue -, mas também estes fracassaram nas suas intenções, alegando que CR7 era muito protegido na Juventus. "Como um rei", chegaram a afirmar. De acordo com a imprensa internacional, estes solicitadores encontraram vários obstáculos para descobrir a morada certa de Ronaldo. Sabiam qual era o condomínio, mas, mais uma vez, o jogador era tão protegido que ninguém lhes dizia qual a casa em concreto.Os advogados de Mayorga pediram, então, ao tribunal, uma autorização especial para notificar Cristiano Ronaldo por edital em vários jornais. No entanto, a Justiça resolveu aguardar e, em abril último, deu um prazo de 180 dias para que a notificação fosse feita pessoalmente. Bastaram dois meses para que isso acontecesse.Georgina Rodríguez é a mulher que está ao lado de Cristiano Ronaldo nos bons e nos maus momentos. A espanhola esteve ao lado do craque quando este foi ao tribunal de Madrid depor por acusação de fraude fiscal pelo estado espanhol, e nunca duvidou da inocência do namorado no caso de alegada violação.Kathryn Mayorga acusa Cristiano Ronaldo de violação anal. O caso terá acontecido na madrugada de 13 de junho de 2009, num quarto do hotel Palms Place, em Las Vegas, nos EUA.