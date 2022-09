"Ronaldo é jogador do Manchester United e nunca me foi hipótese, portanto é impossível meter o lugar à disposição.” Foi desta forma que Rúben Amorim reagiu às notícias que davam conta do seu descontentamento com a vinda de CR7 para o Sporting.









O técnico leonino, que falou à margem da antevisão do jogo desta sexta-feira (21h15, Sport TV1) com o Estoril, considerou ainda que “outras coisas” o fariam colocar o seu lugar à disposição. “Tenho um compromisso com o clube e principalmente com os jogadores. Essa hipótese nunca se colocou. É falsa”, acrescentou.

Sobre o jogo desta sexta-feira com os canarinhos, Rúben Amorim frisou a necessidade da equipa voltar as vitórias, após as duas derrotas consecutivas com o FC Porto (0-3) e com o D. Chaves (0-2): “Ganhar é a única forma de dar a volta à crise e sacudir a contestação.”









Leia também Amorim nega ter colocado lugar à disposição se Sporting contratasse 'CR7' O técnico surgiu na sala de imprensa com a lição bem estudada, reforçando, pelo menos seis vezes em questões diferentes, que o objetivo para esta temporada é “ganhar todos os jogos e fazer as contas no fim”.

“Já ganhámos títulos, já vendemos jogadores, agora vamos tentar dar a volta a um momento mau”, reforçou.





Rúben Amorim deixou no ar a possibilidade de voltar a colocar Pote a extremo - jogou a 8 com o D. Chaves: “Vai variar de jogo para jogo, lembrando que temos dois jogos por semana quase até ao Mundial. É impossível manter o mesmo onze e as dinâmicas têm de ser diferentes consoante o jogo. E é isso que vamos fazer já com o Estoril, uma equipa com miúdos muito talentosos”, concluiu.