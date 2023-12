O Al Hilal, de Jorge Jesus, reforçou esta sexta-feira a liderança da Liga saudita ao vencer o Al Nassr, por 3-0, num jogo emotivo onde Cristiano Ronaldo viu um golo ser anulado e deu a entender, através de gestos, que a equipa de arbitragem teria sido subornada.









A equipa de Jorge Jesus entrou bem na partida e controlou a primeira parte, embora ninguém tenha marcado.

Na etapa complementar, assistiu-se a uma reação do Al Nassr, equipa treinada por Luís Castro que contou com CR7 e Otávio a titulares.









Milinkovic-Savic (64’) inaugurou o marcador num golpe de cabeça e CR7 liderou a revolta do Al Nassr. Primeiro, com um remate à malha lateral (68’) e, depois, com um golão que acabou por ser anulado pelo VAR, devido a fora de jogo. CR7 não gostou da decisão e, num gesto repetido três vezes, pareceu sugerir que o juiz colombiano, Wilmar Roldán, estaria a receber dinheiro por aquelas decisões. Do banco também Luís Castro mostrava um vídeo do lance ao quarto árbitro.





Mas o pior ainda estava para vir, com Mitrovic (90’) a fazer o 2-0 e Milinkovic-Savic (90+5’) a bisar e a fazer o 3-0 final.





Triunfo justo, mas por números exagerados da equipa de Jesus, que soma agora sete pontos de vantagem (41 para 34) sobre o Al Nassr.