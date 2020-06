Ronaldo Perde Taça de Itália frente ao Nápoles

Cristiano Ronaldo perdeu ontem em Roma aquela que poderia ser a sua primeira Taça de Itália. A Juventus, depois de um empate a zero no final do tempo regulamentar, acabou por sucumbir nos penáltis. O Nápoles, com o internacional português Mário Rui a titular, nem necessitou de bater os cinco pontapés da marca de penalidade, vencendo por 4-2.O triunfo dos napolitanos numa noite apagada do craque português é justo. Foi a equipa que esteve sempre mais perto de fazer funcionar o marcador durante os 90 minutos. E podia tê-lo feito em diferentes ocasiões. Quer na primeira quer na segunda parte, o conjunto de Gattuso enviou a bola ao poste. Mas para lá dos ferros, o vencedor da Taça de Itália teve ainda outro opositor de peso: o veterano Buffon, que efetuou um par de grandes defesas.Cristiano Ronaldo, que criou a primeira oportunidade de golo do jogo, estavam decorridos cinco minutos de jogo, nem sequer teve hipótese, desta feita, de se dirigir para a marca dos 11 metros, pois no desempate por penáltis – não houve prolongamento –, Dybala, primeiro, e Danilo, depois, não acertaram no alvo. Ao invés, os quatro jogadores do Nápoles cumpriram em pleno, com o capitão, Insigne, a dar logo o exemplo.