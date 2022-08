A possibilidade de Cristiano Ronaldo regressar a Alvalade volta de novo à agenda do mercado. Segundo avança o jornal italiano ‘Corriere dello Sport’, o jogador do Manchester United, fechadas que estão outras portas, "pisca agora o olho" ao Sporting.



O diário italiano explica que o empresário Jorge Mendes contactou o Inter e o Milan, durante os meses de junho e julho, no sentido de arranjar colocação para o avançado internacional português de 37 anos.









