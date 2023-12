Cristiano Ronaldo quer chegar às 250 internacionalizações por Portugal. A revelação, em jeito de inconfidência, foi feita por Roberto Martínez, selecionador nacional de futebol, no decorrer de uma conversa com o antigo futebolista internacional sueco Fredrik Ljungberg. "Aconteceu quando Ronaldo estava muito perto das 200 internacionalizações, algo que nunca ninguém tinha feito antes. Tivemos uma conversa privada, mas posso revelar uma coisa. Perguntei-lhe se completar 200 jogos pela Seleção era algo que lhe interessava. Ele respondeu-me: ‘250 internacionalizações interessam-me’".As declarações de Martínez acontecem num momento particularmente ativo da carreira de Ronaldo, que aos 38 anos se prepara para se sagrar melhor marcador mundial de golos no ano civil de 2023. Prestes a completar os 39 anos (5 de fevereiro), CR7 tem 205 internacionalizações, um recorde mundial, segundo os registos da FIFA.A confirmar-se o desejo de Ronaldo, tal significa que o jogador pretende prolongar a carreira (e a presença na seleção nacional) durante mais alguns anos. Pelo menos quatro, tendo em conta a média anual de jogos da equipa nacional. Ou seja, CR7 projeta estar presente no Mundial de 2026 (terá então 41 anos) e ainda para lá dessa baliza temporal.Roger Milla, antigo jogador dos Camarões, detém o recorde de jogador mais velho a marcar num Mundial, numa lista (ver em anexo) na qual se seguem dois portugueses. Pepe e… Ronaldo. O jogador mais velho a atuar num Mundial é o egípcio Essam El-Hadary (guarda-redes já retirado), que atuou no Mundial 2018 com 45 anos e 5 meses.