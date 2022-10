Cristiano Ronaldo foi esta terça-feira reintegrado na equipa principal do Manchester United após ter sido castigado por ter abandonado o banco de suplentes durante o jogo da semana passada com o Tottenham e é opção para amanhã frente ao Sheriff (Liga Europa).



CR7 reuniu-se com o técnico Ten Hag e já treinou, numa altura em que o Chelsea reacendeu o interesse na sua contratação.