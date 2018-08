Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo teve alta hospitalar após pneumonia

Antigo futebolista brasileiro estava internado desde sexta-feira numa clínica em Ibiza.

10:49

O antigo futebolista brasileiro Ronaldo, melhor jogador do mundo em 1996, 1997 e 2002, teve esta terça-feira alta depois de ter recuperado de uma pneumonia, numa clínica em Ibiza, onde foi internado na sexta-feira.



Fontes da clínica disseram à agência noticiosa EFE que o ex-futebolista de FC Barcelona e Real Madrid deixou a unidade esta manhã, por volta das 10h30 locais (09h30 em Lisboa), por uma porta secundária, a fim de evitar os jornalistas.



O antigo avançado, de 41 anos, foi transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos da Policlínica Nossa Senhora do Rosário, na noite de sexta-feira, depois de ter dado entrada num hospital público.



Ronaldo foi um dos melhores jogadores da sua geração, tendo integrado as seleções brasileiras campeãs mundiais em 1994 e 2002 e jogado em clubes como Cruzeiro, PSV Eindhoven, FC Barcelona, Inter Milão, Real Madrid, AC Milan e Corinthians.