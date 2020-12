Cristiano Ronaldo volta ao Dragão

Cristiano Ronaldo está de volta ao Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto, pela terceira vez, na fase a eliminar da Liga dos Campeões, depois de esta segunda-feira o sorteio dos oitavos de final ter colocado a Juventus na rota dos portistas.CR7 até tem boas recordações do Dragão, pois foi lá que marcou um golo que lhe valeu o prémio Puskas, que distingue o melhor golo do ano, em 2008/09. Uma bomba de fora da área, logo aos seis minutos, deu a vitória ao Manchester United. Isto depois de um 2-2 na primeira mão. Mas em 2003/04, o FC Porto eliminou os ingleses no caminho para o triunfo na Champions, ao conseguir o empate 1-1 no último minuto, com um tento de Costinha, partida em que Ronaldo esteve oito minutos em campo (entrou aos 75‘, para render Darren Fletcher, e foi substituído aos 83’ por Solskjaer, atual treinador dos ‘red devils’.Ronaldo vai agora defrontar os dragões com a camisola da Juventus. Uma eliminatória que não se afigura nada fácil para os portistas, face ao investimento que a formação italiana tem feito para conquistar este troféu pela terceira vez no seu historial. "Nunca damos qualquer jogo por perdido. Acreditamos que é possível estarmos nos quartos de final", disse o antigo guarda-redes Vítor Baía, que representou o FC Porto no sorteio em Nyon. Baía, hoje administrador da SAD, realçou a experiência dos dragões, e enalteceu a equipa de Sérgio Conceição: "É muito focada, agressiva e solidária. É algo que está no ADN do clube e na cultura do próprio treinador.""Trata-se de um jogo diferente dos outros por ser a eliminar, mas só será em fevereiro, início de março, haverá muitas ‘nuances’. A confiança está cá e vamos à luta", disse Baía, não temendo o poderio dos transalpinos: "A Juventus é duas vezes campeã da Europa e nós também. O Cristiano Ronaldo é, para mim, o melhor jogador de todos os tempos, só resta esperar que no jogo com o FC Porto não ponha em campo toda a sua qualidade".O FC Porto está a fazer uma campanha de sonho, arrecadando 68 milhões de euros - 63 milhões desde a entrada na fase de grupos até aos oitavos de final, mais mais cinco milhões de euros da TV. A passagem aos quartos de final vale 10,5 milhões.O presidente da Juventus, Andrea Agnelli analisou o sorteio e destacou a tradição europeia do FC Porto. "Apesar de sermos considerados favoritos, nos últimos anos fomos eliminados. Por isso, não podemos baixar a nossa guarda", disse.