Cristiano Ronaldo voltou este domingo a jogar pelo Manchester United, mas a novela criada em redor da sua continuidade no clube está longe de ter terminado.



Por partes. Tal como estava previsto, CR7 foi utilizado pela primeira vez pelo técnico Erik ten Hag. Frente ao Rayo Vallecano, em Old Trafford, em jogo de preparação foi titular no meio de uma equipa muito alternativa (habituais titulares jogaram na véspera com o Atl.









Ver comentários