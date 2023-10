O Rosario Central, clube argentino onde Di María fez toda a sua formação e de onde saiu em 2007 para o Benfica (já como sénior), quer resgatar o jogador num futuro muito próximo, de forma a que termine a carreira no local onde começou.









A revelação foi feita por Federico Lussenhoff, diretor desportivo do emblema do país das pampas. “Estamos a preparar o clube para que uma referência da nossa instituição se sinta novamente cómodo na sua casa, com possibilidade de jogar”, disse o dirigente à rádio Cadena 3 Rosario.

Lussenhoff garantiu ainda que as palavras de Di María quando regressou à Luz (falou no clube dos seus amores) não caíram bem entre os adeptos do Rosario. Mas estes estão dispostos a esquecer isso para o ver de volta.





Di María tem 35 anos e contrato com o Benfica até final desta temporada. Rui Costa, presidente do clube, já disse que gostava de renovar com o avançado.