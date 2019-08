Rosier treina sem limitações no Sporting

O defesa francês Valentin Rosier treinou esta quinta-feira sem limitações com a equipa principal do Sporting, a três dias da estreia dos 'leões' na I Liga portuguesa de futebol, frente ao Marítimo.



O reforço dos 'leões', de 22 anos, não participou em qualquer dos encontros de preparação do Sporting na pré-temporada.





Com a recuperação do lateral direito, apenas Rodrigo Battaglia e Stefan Ristovski se mantêm a fazer treino limitado, enquanto Jovane Cabral continua entregue ao departamento clínico.Os 'leões' voltam a treinar na sexta-feira, numa sessão à porta fechada na Academia do clube, em Alcochete, marcada para as 10:30.