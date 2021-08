Rúben Amorim acelera Ugarte para o onze do Sporting

Rúben Amorim está a preparar Ugarte para ser titular do Sporting no curto prazo. O treinador, sabe o CM, acredita que vai perder um médio até ao fecho do mercado de transferências, seja Matheus Nunes ou Palhinha, e vê no reforço contratado ao Famalicão o homem certo para ocupar a vaga que se abrir no onze.Há muito que o Sporting tem previsto realizar uma venda significativa neste mercado, para equilibrar as contas. Nuno Mendes era o jogador apontado à saída - daí a contratação de Rúben Vinagre - mas nenhum clube pagou o preço que os leões consideram justo pelo lateral. As atenções viraram-se para o meio-campo, onde atuam os outros dois ativos que geram maior interesse.