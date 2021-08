Rúben Amorim acredita que Sporting pode ser "dominador" durante época

"Os jogadores estão preparados. Quando sofremos o golo [frente ao Sp. Braga] não ouvimos assobios. Os jogadores responderam da melhor forma dentro de campo, sem ajuda do treinador. Vai haver momentos em que a nossa equipa não vai estar muito bem e podemos ouvir assobios. Os assobios são normais". Foi desta forma que Rúben Amorim falou esta quinta-feira do jogo do Sporting com o Vizela, esta sexta-feira, em Alvalade, que já terá público nas bancadas.Depois, o treinador dos leões sublinhou não temer que eventuais manifestações dos adeptos possam inibir os jogadores mais jovens: "Também vamos jogar a Liga dos Campeões e isso também será diferente para eles."Amorim adiantou ainda que pretende máxima concentração dos seus jogadores para evitar "perder pontos" frente a um adversário que subiu este ano à Liga: "A época que passou, passou. Há que ter em conta que tudo pode mudar. Temos de estar atentos e trabalhar muito. Começa já com o Vizela. É uma equipa que conhecemos. Eles não vêm desfrutar. Têm um espírito parecido com o nosso. Vai ser um jogo difícil contra uma equipa que nada tem a perder". O técnico admitiu também que "há coisas a melhorar" na equipa: "Nem tudo foi bom na Supertaça (2-1, diante do Sp. Braga). Tivemos alguma dificuldade na construção. Podemos ser dominadores nesta época e é isso que vamos tentar fazer.""Ugarte? Vamos ver. Pode haver entradas e saídas. Até ao momento estou satisfeito com o plantel", disse Amorim sobre o médio do Famalicão que tem sido apontado aos leões.