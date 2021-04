Rúben Amorim admite que “a pressão agora é maior” sobre o Sporting

A pressão agora, na parte final da época, é sempre maior. Mas estamos preparados para os próximos dez jogos". Foi esta a garantia dada ontem por Rúben Amorim, na antevisão do jogo de hoje (21h00, SportTV 1) do Sporting com o Moreirense, em Moreira de Cónegos.O treinador leonino rejeita a pressão causada pelo triunfo do FC Porto (2-1 ao Santa Clara) que reduziu a diferença, ainda que à condição, de dez para sete pontos. "Já tivemos fases em que estivemos mais pressionados como no início da época. Agora somos uma equipa mais experiente", disse.Amorim está ciente das dificuldades que vai encontrar em Moreira de Cónegos, frente a uma equipa que está tranquila na Liga e que vai ser... "atrevida". "Obviamente que querem ganhar o jogo. É sempre difícil ganhar na casa deles. Mas também já o fizemos diante do Tondela que vinha de cinco vitórias caseiras seguidas".O técnico rejeitou, no entanto, comparações com a época passada, onde perdeu dez pontos nas últimas cinco jornadas, num ciclo que começou precisamente com o Moreirense. "São campeonatos e fases diferentes. No ano passado o Sporting não fez pontos diante dos grandes, e este ano ainda não perdeu com eles. Temos de olhar para os dois lados. Faltam dez jornadas, estamos mais preparados do que no ano passado e estamos numa melhor fase. Não há qualquer tipo de comparação. Se não havia medo no início também não há agora", comparou.Quanto ao facto de este jogo se disputar após a paragem de duas semanas devido às seleções, Amorim mandou um recado interno: "É importante perceberem em que momento está o Sporting e os nosso objetivos. Há que relembrar as nossas dinâmicas. As seleções acabaram, agora têm de lutar para manterem o lugar no Sporting e voltarem à seleção"."O Nuno Mendes não está preparado para sair este ano, nem no próximo. Talvez daqui a cinco anos...",referiu Amorim em jeito de brincadeira quando questionado sobre a cobiça ao lateral. "Queremos os melhores, mas o mercado tem leis", disse.Rúben Amorim admitiu ontem que Paulinho é opção para Moreira de Cónegos: "É um jogador com características diferentes. O Paulinho já conhece a nossa ideia. Melhorou a sua capacidade física. Com ele somos uma equipa mais forte", disse.